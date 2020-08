BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 29 août 2020 :



- Covid-19 : La Réunion s'approche du seuil d'alerte

- Congrès des entrepreneurs péi : Idriss Aberkane, invité controversé mais très attendu

- Université : le DAEU, le baccalauréat de la seconde chance

- Coney Island, plage populaire de New York, fait grise mine avec la pandémie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des averses l'après-midi

Covid-19 : La Réunion s'approche du seuil d'alerte

Lors d'une conférence de presse ce vendredi 28 août 2020, les autorités ont annoncé que La Réunion s'approchait désormais du seuil d'alerte de la Covid-19 : désormais, le taux d'incidence est de 43,7 cas pour 100 000 habitants. Le seuil d'alerte est placé à 50. En 24 heures, ce sont 77 nouveaux cas qui ont été confirmés. Deux nouveaux foyers de contamination ont été découverts à Saint-Denis et au Tampon, portant à 16 le nombre de "cluster" actifs. Un dernier a été maîtrisé

Congrès des entrepreneurs péi : Idriss Aberkane, invité controversé mais très attendu

L’Entrepreneur péi tient son troisième congrès, ce samedi et dimanche 29 et 30 août 2020, au MOCA-Domaine de Montgaillard. Créée par Sandie et Vincent Robert, l’association a pour but de promouvoir et favoriser l’esprit d’entreprise à La Réunion. Pour cette troisième édition du congrès, L'Entrepreneur péi accueille I’écrivain spécialiste en neurosciences Idriss Aberkane. Un invité de marque, habitué des grandes conférences en France comme à l’étranger, qui a toutefois éveillé les soupçons sur des falsifications de CV en 2016. Malgré la polémique, L’Entrepreneur péi se félicite d’avoir pu attirer le conférencier, qui donnera les clés pour pour conditionner son cerveau à l'entreprenariat.

Université : le DAEU, le baccalauréat de la seconde chance

Mis en place en 1994 à l'Université de la Réunion, le diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), concerne les personnes qui ont arrêté leurs études depuis plusieurs années, sans avoir validé le baccalauréat, leur offrant ainsi une 2e chance d'obtenir un équivalent précieux pour entrer dans la vie active. Ils sont chaque année presque une centaine à intégrer cette formation à l'Université de la Réunion. Le DAEU est un diplôme national de niveau 4 qui confère les mêmes droits que le baccalauréat et qui permet de poursuivre des études supérieures, de passer des concours de la fonction publique, ou de se porter candidat sur des postes requérant le bac

Coney Island, plage populaire de New York, fait grise mine avec la pandémie

Avec ses montagnes russes, son concours annuel du plus gros mangeur de hot dogs et sa foule emblématique de la diversité de la ville, Coney Island est la plage la plus célèbre de New York. Mais la pandémie a considérablement réduit cette année l'effervescence habituelle de sa longue promenade au charme suranné. En 150 ans d'existence, jamais le quartier, situé à la pointe sud-ouest de Brooklyn, n'avait traversé une période aussi difficile, qui fait craindre pour son avenir.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil le matin, des averses l'après-midi

Matante Rosina se dépêche d'étendre sa lessive Elle a vu qu'il y aura du soleil ce samedi matin 29 août 2020 et que la pluie s'invitera dans l'après-midi. Notre gramoune a aussi vu que la mer sera agitée et que le vent soufflera en rafales pouvant atteindre 70 km/h sur le nord et le sud. Comment se passent les choses chez-vous ?