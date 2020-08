Publié il y a 2 heures / Actualisé le Jeudi 27 Août à 07H22

Matante Rosina se dépêche d'étendre sa lessive Elle a vu qu'il y aura du soleil ce samedi matin 29 août 2020 et que la pluie s'invitera dans l'après-midi. Notre gramoune a aussi vu que la mer sera agitée et que le vent soufflera en rafales pouvant atteindre 70 km/h sur le nord et le sud. Comment se passent les choses chez-vous ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

