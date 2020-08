Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 22 heures

L'association "NoutoutEkolo" lance un appel à tous les Réunionnais à venir dans leurs quartiers pour nettoyer l'île tous ensemble ce dimanche 30 août 2020, et à prendre en photos les déchets ramassés. Les plus belles photos seront publiées sur le site www.noutoutekolo.re , et le gagnant recevra un panier bio d'une valeur de 15 euros. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

