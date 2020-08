Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le 15ème "Groupe des entendeurs de voix" aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à partir de 10h30 au Groupe d'entraide mutuelle (GEM) Passerelle. Il est réservé aux entendeurs de voix, et autres perceptions (auditives, visuelles, tactiles, olfactives et gustatives) pour échanger et partager son expérience et ses stratégies pour faire face aux voix ou autres perceptions. Il est organisé tous les premiers mardis du mois au GEM, situé au 8, rue St-Jacques à St Denis.

