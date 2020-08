Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Août à 16H00

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 août au vendredi 28 août 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 24 août - Coronavirus : 134 contaminations en 48 heures, l'épidémie s'accélère

* Mardi 25 août - Covid-19 : La Réunion se prépare activement pour freiner la première vague

* Mercredi 26 août - Covid-19 : non, ce n'est pas (uniquement) parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas positifs

* Jeudi 27 août - Nouvelle présidence pour l'association des maires : les régionales et les départementales (forcément) en ligne de mire

* Vendredi 28 août - Dépistage Covid-19 : moins douloureux et plus rapide, le test salivaire s'annonce prometteur

