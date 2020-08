BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 30 août 2020 :



-Swimrun Réunion 2020 : les organisateurs sur la ligne de départ

- Achoura : Covid-19 oblige, les cérémonies se feront en privé cette année

- Salons de coiffure et d'esthétique : La Covid-19 n'a pas fait flamber les prix

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Epidémie, virus, tests, associations des maires, tests salivaires

- En Finlande, des récompenses pour les éco-citoyens

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée bien pluvieuse dans l'est

Swimrun Réunion 2020 : les organisateurs sur la ligne de départ

À moins de trois mois de l'événement, les préparatifs du Swimrun Réunion 2020 vont bon train. Imaz Press lance, ce dimanche 30 août 2020, une rubrique spéciale pour suivre au plus près la préparation des athlètes, des bénévoles des organisateurs. Pour cette quatrième édition, plus de 650 participants sont attendus sur les lignes de départ de Boucan Canot et de l'Hermitage le 22 novembre prochain. Un événement unique, qui permettra aux concurrents de se mettre au défi dans les plus beaux sentiers et lagons du littoral Ouest. Si le contexte sanitaire l'exige d'ici au grand départ, les organisateurs sont prêts à prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter les mesures édictées par les autorités. En attendant, les inscriptions pour la course sont closes. Seul Imaz Press dispose de quelques dossards supplémentaires. Ils seront à remporter lors d'un tirage au sort exceptionnel. Restez connectés.

Achoura : Covid-19 oblige, les cérémonies se feront en privé cette année

La crise sanitaire continue d'impacter les communautés religieuses : en cette journée d'Achoura, les Chiites (une des deux branches de l'Islam) de l'île devront malheureusement rendre hommage à Husayn, le petit-fils du prophète Mahomet massacré avec 71 de ses compagnons, en privé. La traditionnelle procession, qui rassemble généralement plusieurs centaines de personnes vêtues de noir à Saint-Denis, a en effet été annulée

Salons de coiffure et d'esthétique : La Covid-19 n'a pas fait flamber les prix

Gel hydroalcoolique, masques, visières de protection, ou encore distanciation sociale, font désormais partie du quotidien de tous les salons et instituts de l'île, Covid-19 oblige. Un dispositif sanitaire qui représente financièrement un coût pour les professionnels du secteur. Pour autant les prix des prestations n'ont pas explosé.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Epidémie, virus, tests, associations des maires, tests salivaires

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 24 août au vendredi 28 août 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 24 août - Coronavirus : 134 contaminations en 48 heures, l'épidémie s'accélère

* Mardi 25 août - Covid-19 : La Réunion se prépare activement pour freiner la première vague

* Mercredi 26 août - Covid-19 : non, ce n'est pas (uniquement) parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas positifs

* Jeudi 27 août - Nouvelle présidence pour l'association des maires : les régionales et les départementales (forcément) en ligne de mire

* Vendredi 28 août - Dépistage Covid-19 : moins douloureux et plus rapide, le test salivaire s'annonce prometteur

En Finlande, des récompenses pour les éco-citoyens

Afin d'inciter à la réduction des émissions de carbone, la ville de Lahti, en Finlande, offre à ses habitants titres de transport et denrées alimentaires comme récompenses, au titre d'"éco-citoyens". Baptisée "CitiCap", l'initiative, financée par l'Union européenne, propose aux habitants de tracer leurs émissions de carbone lors de déplacements, grâce à une application qui détecte s'ils circulent en voiture, en transports en commun, à pied ou à vélo.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une matinée bien pluvieuse dans l'est

Le temps s'annonce pluvieux dans l'est et le sud-est en ce début de journée. Les nuages vont même s'étirer jusqu'au nord-ouest. Tant pis pour le soleil, il a bien raison de prendre des vacances de temps à autre, pense Matante Rosina. Il fera entre 5 et 11 degrés dans les cirques, 5 au volcan, 10 dans les plaines et jusqu'à 20 degrés sur le littoral.