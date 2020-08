Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Vendredi 28 Août à 15H04

Le temps s'annonce pluvieux dans l'est et le sud-est en ce début de journée. Les nuages vont même s'étirer jusqu'au nord-ouest. Tant pis pour le soleil, il a bien raison de prendre des vacances de temps à autre, pense Matante Rosina. Il fera entre 5 et 11 degrés dans les cirques, 5 au volcan, 10 dans les plaines et jusqu'à 20 degrés sur le littoral. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

