Vous vous souvenez peut-être de son séga "Coronavirus", publié peu de temps après le début du confinement, et qui cumule désormais plus de 115.000 vues sur Youtube...Jean-François Aubin est de retour avec un nouveau tube, qui traite cette fois-ci d'un tout autre sujet : les violences conjugales.

"En m'intéressant de plus près sur les violences conjugales à la Réunion, en métropole et dans le monde entier, j'ai pris conscience de l'ampleur du fléau qui détruit un trop bien grand nombre de femmes et de familles concernées, et souvent accentués par l’alcool" explique l'artiste, qui troqué le ton blagueur de son premier clip pour aborder une problématique bien plus sérieuse.

On pourrait trouver des choses à redire sur ce nouveau clip, qui est indéniablement kitsch. Mais une chose est sure, on ne peut pas retirer à l'artiste le mérite d'aborder un thème des plus importants, alors que La Réunion est le 3ème département français le plus violent envers les femmes. Et cette violence est souvent accompagnée d'une consommation d'alcool abusive, comme l'a très bien relevé JF Aubin.

Finalement, qu'on aime ou on n'aime pas ce clip haut en couleur et surtout en jeu d'acteur, on ne peut que saluer l'initiative.

