Un peu partout dans l'ile en ce dimanche 30 août, des petits groupes de moins de 10 personnes se sont formés pour une sortie dominicale sur les sentiers. En raison de la situation sanitaire c'est une édition connectée de La Marche de La Mutualité qui à lieu un peu partout dans l'ile. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Marche.

Seul, à deux ou en petit groupe de moins de 10 personnes, la Mutualité de La Réunion invite les réunionnais à aller marcher près de chez eux et à partager leur marche sur les réseaux sociaux. L’évenement a démarré tôt ce matin et les première photos ont été partagées dès 7heures !. Bras Panon, Cilaos, Saint Louis, Saint Pierre, Les Camélias, Cap La Houssaye, etc.. partout les réunionnais marchent pour leur santé ! L’évenement est également à suivre en live sur facebook Muta jusque 12h.

En effet plus que jamais, la pratique de l’activité physique en extérieur est une nécessité pour contribuer à prévenir le stress, améliorer sa condition physique, et garder un bon moral !

Les participants sont donc invités ce dimanche entre 9h et 12h à marcher seuls ou en groupe de moins de 10 personnes et à choisir un parcours adapté à leur condition physique, ne dépassant pas 2h30.

Les participants sont invités à mettre en application toutes les mesures nécessaires pour se prémunir :

● ne pas excéder 10 personnes par groupe de marcheurs

● éviter les rassemblements de personnes dans les lieux interdits par l’arrêté préfectoral

● respecter l’ensemble des gestes barrières :

○ port du masque pendant la marche

○ respect des distanciations d’un mètre minimum entre les personnes,

○ lavage des mains réguliers

Un concours s’adresse également aux participants qui sont invités à transmettre leurs plus belles photos et vidéos avant le lundi 31 août midi via le groupe facebook Muta&Nous, via leur compte ou page Facebook en intégrant le #jemarchepourmasante ou via le messenger de la page Facebook MUTA (@PageMuta). Un jury composé de Bobby, Chloé, Maroni, Miss Réunion, Soan et Dronecopters sélectionnera parmi les 10 plus belles vidéos et les 10 plus belles photos