Trois personnes sont décédées ce week-end au cours de deux accidents de la route. Le total monte à 16 morts soit 5 de plus que l'an passé. Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion quant à eux ont réalisé sur le département 18 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 28 au 30 AOUT 2020 permettant de relever 223 infractions soit 9 délits. Nous publions ici les communiqués de la gendarmerie et de la police. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

