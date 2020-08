BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 31 août 2020 :



- Le coronavirus a tué trois personnes : La Réunion frappée de plein fouet

- Chez les restaurateurs, le spectre de la Covid-19 plane toujours

- C1 dames: Les Lyonnaises, indétrônables reines d'Europe

- Le Port : les écoles Eugène Dayot fermées ce lundi après la découverte de cinq cas de Covid-19

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé pour commencer la semaine

Trois morts : La Réunion frappée de plein fouet

La Réunion, jusqu'ici épargnée, a enregistré trois décès de Réunionnais liés directement au Covid-19. Le premier décès est survenu le lundi 24 août, et les deux derniers ces samedi et dimanche au CHU du Nord. Deux des victimes étaient âgées de plus de 80 ans. Parallèlement, le nombre de cas quotidien est toujours extrêmement élevé

Chez les restaurateurs, le spectre de la Covid-19 plane toujours

Alors que l'épidémie a gagné du terrain ces dernières semaines à La Réunion, l'inquiétude est vive chez les gérants de restaurants et bars. Baisse de la clientèle, peur d'une nouvelle fermeture, inquiétude vis-à-vis du futur, le monde de la restauration retient son souffle

C1 dames: Les Lyonnaises, indétrônables reines d'Europe

Chez les Lyonnaises, les larmes sont toujours de joie! Insatiables et inoxydables, les Françaises ont enrichi leur incroyable palmarès d'une septième étoile en Ligue des champions, la cinquième de suite en croquant les Louves de Wolfsburg (3-1) dimanche en finale à Saint-Sébastien.

Le Port : les écoles Eugène Dayot fermées ce lundi après la découverte de cinq cas de Covid-19

Cinq cas de Covid-19 ont été identifiés le samedi 29 Août 2020 au sein du groupe scolaire Eugène Dayot à la Rivière Des Galets : deux élèves de l'école maternelle et trois élèves de l'école élémentaire. A ce titre, la Commune procédera au nettoyage et à la désinfection des locaux des deux établissements. En accord avec monsieur le Préfet et Madame la Rectrice, les deux écoles, maternelle et élementaire E. Dayot, seront fermées ce lundi 31 août 2020, jusqu'à nouvel ordre. Le jour et l'heure de réouverture seront précisés ultérieurement

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé pour commencer la semaine

Matante Rosina prévoit un temps mitigé pour l'île ce lundi 31 août 2020. Si l'ouest et le sud devraient être sous le soleil une bonne partie de la journée, le reste de l'île devrait plutôt faire face à des nuages, voire quelques averses. Les températures devraient cependant être agréables, entre 25 à 27°C sur le littoral et 19 à 21°C dans les cirques