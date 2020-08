La Direction Générale du CHU et l'UFR Santé de l'Université de La Réunion annoncent la nomination du Pr Eric Braunberger, en qualité de PU-PH au sein du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire au CHU Nord. Sa nomination, effective, depuis le 1er septembre 2020, conforte le CHU dans sa volonté, depuis sa création, de développer ses filières universitaires. Nous publions ici le communiqué du CHU de La Réunion. (Photo : CHU)

"A l’âge de 54 ans, le Pr Eric Braunberger devient ainsi le 12ème PUPH en poste au CHU de La Réunion. Marié à Annie-Claude qu’il a rencontrée dans notre île, " une femme formidable ", qui s’implique bénévolement

dans les programmes d’éducation thérapeutique, le Professeur a aussi un beau-fils, Yoann, et un fils, David.

Sa première rencontre avec La Réunion a eu lieu en 1993. Il était alors Volontaire à l’Aide Technique. " Je suis tombé amoureux de la population réunionnaise, j’ai été séduit par sa diversité. J’ai abandonné ma carrière parisienne en 2003 et j’ai ainsi saisi l’opportunité de venir travailler sur l’île avec le Dr Jean-François Delambre, qui a monté le service de chirurgie cardiaque à La Réunion de mains de maître et avec une ténacité hors du commun. "

- Un nouveau challenge à relever -

Nommé chef de service en 2018, il a la satisfaction de travailler avec une équipe de chirurgiens dynamiques, compétents et pointus chacun dans leur domaine. " L’éloignement géographique impose de rester à la pointe dans tous les domaines, de développer des techniques innovantes pour donner aux réunionnais des chances équivalentes à leurs homologues métropolitains. "

Aujourd’hui, le service de chirurgie thoracique cardiovasculaire se compose de 7 chirurgiens de haut niveau :

- 2 chirurgiens thoracique et vasculaire, les Dr Valverde et Hubert

- 1 chirurgien vasculaire, le Dr Khantalin plus spécifiquement spécialisé en endovasculaire

- 5 chirurgiens cardiaques : le Dr Delambre, chef de pôle, qui a su imprimer un dynamisme et fédérer ses équipes. Fonctions que poursuit aujourd’hui le Pr Braunberger ; le Dr Biland, responsable chirurgical de la transplantation rénale ; le Dr Dubois, qui a en charge le programme très pointu de la chirurgie cardio-pédiatrique et le Dr Nigolean, nouvellement recruté, qui vient renforcer l’équipe.

- Une équipe pluridisciplinaire au bénéfice de la prise en charge du patient -

Toute cette organisation doit aussi son efficacité à une équipe pluridisciplinaire spécialisée : la formidable équipe d’anesthésistes et de réanimateurs, sous la direction du Dr Pollet, récemment étoffée par de jeunes et talentueux spécialistes, les équipes paramédicales, au sein du service ou du bloc opératoire, les secrétaires, extrêmement motivées, à l’écoute des patients et qui, malgré la charge de travail importante reste d’une grande humanité.

- Une pathologie qui évolue constamment à La Réunion -

Parallèlement, la Direction Générale du CHU soutient le développement de l’activité pour répondre aux besoins de la population.

On enregistre en effet à La Réunion 2% d’augmentation des pathologies cardio-vasculaires par an. Les pathologies cardio-vasculaires sont la 1ère cause de mortalité à La Réunion, liée à des facteurs de risques majeurs, en particulier le diabète.

Le service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire est donc un pilier de l’activité du CHU de La Réunion au bénéfice de la santé des réunionnais. Toutes nos félicitations au Pr Braunberger pour cette nomination tant méritée !"

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com