Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"De plus en plus de dépôts au Tampon (86 photos ce matin en 1h30), rien ne bouge, non respect des calendriers" s'insurge le site Band Cochon ce lundi 31 août, photos à l'appui. Alors que le recensement des dépôts sauvages est habituellement fait le week-end venu, le site envoie ces photos un lundi pour montrer la quantité de makoteries recensées en aussi peu de temps. Comme d'habitude, les pièces auto sont très nombreuses. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

