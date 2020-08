Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Nous voilà bientôt au mois de septembre et les baleines continuent d'être visibles au large de la côte ouest réunionnaise. L'association Globice partage d'ailleurs de beaux clichés de cétacés, pris en plein saut, au large de Saint-Gilles ce lundi 31 août au matin. Rappelons qu'à la même époque, l'an dernier, la saison semblait déjà terminée et quasiment plus aucune baleine n'était observée passée la mi août. (Photos Globice)

