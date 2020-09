BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 1er septembre 2020



- NRL : les travaux reprendront... sur 216 mètres

- Maurice : un remorqueur coule au large des côtes nord-est

- Port du masque obligatoire en entreprises : ça commence aujourd'hui

- Sécurité sociale : une famille expatriée sans couverture depuis son retour en France

- Conseil départemental : signature de 17 premiers contrats R+

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une journée de pluie

NRL : les travaux reprendront... sur 216 mètres

C'est ce mardi 1er septembre 2020 que le protocole d'accord entre la Région Réunion et le groupement pour la poursuite du marché MT2 de la Nouvelle Route du Littoral sera soumis à la validation des Conseillers régionaux. Ce protocole prévoit, comme annoncé par le président de Région, la reprise des travaux sur la portion digue à compter du 15 septembre prochain. Ces travaux concerneront... 216 mètres de digue, pour un montant de 42 millions d'euros (dont 12 millions de surcoût). Pour le reste, un nouvel appel d'offres sera lancé pour la poursuite du chantier de la Grande Chaloupe à la Possession, avec comme objectif, selon Didier Robert, d'une livraison en 2023... si tout va bien.

Maurice : un remorqueur coule au large des côtes nord-est

Appartenant à la Mauritius Port Authority (MPA), le remorqueur Sir Gaëtan a coulé au large de Poudre d'Or au nord-est de Maurice, ce lundi 1er septembre 2020 vers 19h30 . Un membre d'équipage est décédé, indique la presse mauricienne. Le bateau avait été sollicité pour remorquer une barge transportabt les résidus du nettoyage de la partie arrière du Wakashio, le vraquier qui s'est fracassé en fin juillet sur les récifs et qui a provoqué une immense marée noire. Les restes du vraquier ont été coulés au large de Maurice il y a quelques jours

Port du masque obligatoire en entreprises : ça commence aujourd'hui

Si ce n'est déjà fait, préparez-vous : depuis ce mardi 1er septembre 2020 , le port du masque est obligatoire dans toutes les entreprises. Dans les open-space (bureaux collectifs), les salles de réunion, les couloirs, les vestiaires, les coins-cafés... vous devrez être masqués en permanence. Seules les personnes travaillant dans un bureau individuel pourront se démasquer. Passage en revue de ce qu'il faudra faire ou pas à La Réunion comme partout en France

Sécurité sociale : une famille expatriée sans couverture depuis son retour en France

Rentrés en France, à La Réunion le 20 juillet dernier, Pierre-Yves et sa famille ne disposent toujours pas de couverture sociale. Après multiples sollicitations de la CGSS (Caisse générale de sécurité sociale) de La Réunion, ils ont été signifiés qu'il fallait être de retour sur le sol français depuis trois pour bénéficier de la prise en charge des soins. Or, un décret permet l'accès à la sécurité sociale sans délai de carence pour les expatriés rentrés en France entre le 1er mars et 30 septembre 2020, en raison de la crise de la crise sanitaire. Sans carte vitale la famille de Pierre-Yves n'a pu se soumettre au tests de dépistage Covid-19 sept jours après leur arrivée.

Conseil départemental : signature de 17 premiers contrats R+

Ce lundi 31 août 2020 marque le lancement de l'expérimentation du dispositif d'innovation sociale "R+", ou Allocation d'Insertion et de Retour à l'Emploi. Les 17 premiers bénéficiaires de ce dispositif ont signé leur contrat aux côtés de Cyrille Melchior et Jean-Marie Virapoullé, président et vice-président du Conseil départemental.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Une journée de pluie

Matante Rosina ne fera pas sa lessive et elle ne quittera pas son parapluie de l'oeil. Elle a a vu dans le fond de sa marmite qu'il y aura des averses et des nuages tout au long de la journée ce mardi 1er septembre 2020. Notre gramoune a aussi vu que la mer est agitée par une houle pouvant atteindre les 2,50 mètres. Et chez-vous, quel temps fait-il ?