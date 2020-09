Régiment des Troupes de marine (TDM), le 2e RPIMa (régiment de parachutistes d'infanterie de marine) a commémoré ce lundi 31 août 2020 le 150e anniversaire des combats de Bazeilles (Ardennes, Grand-Est). Nous publions ici le communiqué des FAZSOI.

"Il y a 150 ans, quelques officiers et soldats de la Division bleue se retranchèrent, après de longues heures de combats acharnés, dans l’auberge Bourgerie en feu et repoussèrent l’ennemi bavarois au sacrifice de leur vie. Cet acte de bravoure et d’abnégation constitue l’évènement fondateur et fédérateur des Troupes de marine. Les valeurs mises en lumière par ces héros de Bazeilles façonnent l’esprit guerrier et développent l'esprit de corps des marsouins (infanterie et infanterie parachutiste) et des bigors (artillerie) engagés dans les opérations d’aujourd’hui.



Afin de commémorer ces combats, une cérémonie a eu lieu ce matin au 2e RPIMa avec notamment la lecture du récit des combats de Bazeilles. Plus tard dans l'après-midi, une série de travaux mémoriels autour du tableau du peintre militaire Alphonse de Neuville (Les dernières cartouches) et de l'Ancre d'or, symbole des Troupes de marine, a été inaugurée en présence des chefs de services, des commandants d'unités et des représentants des catégories, dans le respect des gestes barrières et précautions sanitaires.



La célébration nationale du 150e anniversaire s'est déroulée aujourd'hui dans les Ardennes, sous l'égide de l'État-major spécialisé pour l'Outre-mer et l'Étranger (EMSOME), maison mère des Troupes de Marine, et en présence des représentants des régiments TDM de métropole. Une autre commémoration sera organisée dans le courant du mois à Fréjus, berceau des Troupes de marine et lieu habituel du grand rassemblement national des Troupes de marine.

À La Réunion, la traditionnelle cérémonie nocturne, présidée par le général Métayer, commandant supérieur des FAZSOI, et en présence d’invités et autorités, devrait se tenir courant octobre, à Saint-Denis - Caserne Lambert, si la situation sanitaire le permet."

