Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Depuis le dernier événement qui date du 8 août, La Réunion n'a plus été concerné par aucun front froid alors qu'au mois de juillet et jusqu'en début de mois, les épisodes se succédaient avec leur lot de coup de vent de Sud et de coup de froid" rappelle Météo France. Si le temps est plus doux en ce début de semaine, un nouveau front froid est prévu en seconde partie. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

