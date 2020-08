Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 19 heures

Matante Rosina ne fera pas sa lessive et elle ne quittera pas son parapluie de l'oeil. Elle a a vu dans le fond de sa marmite qu'il y aura des averses et des nuages tout au long de la journée ce mardi 1er septembre 2020. Notre gramoune a aussi vu que la mer est agitée par une houle pouvant atteindre les 2,50 mètres. Et chez-vous, quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

