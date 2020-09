Mesures d'hygiène et de sécurité, paiement anticipé de la bourse, réhabilitation de cité universitaire, nouveau fonctionnement pour l'accueil, etc. Des nouveautés et des actions reconduites seront mises en place pour cette rentrée par le Crous de La Réunion pour cette rentrée scolaire. Nous publions ici le communiqué du Crous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Les grandes mesures de rentrée au Crous de La Réunion -

Pour cette nouvelle année universitaire, différentes actions seront mises en place par le Crous de La Réunion afin d’accompagner encore mieux les étudiants et faciliter leur vie sur les campus :

• Des nouvelles mesures pour l’accueil du public compte tenu de la situation actuelle,

• La prise de rendez-vous en ligne pour les services social et logement,

• La revalorisation de 1,2% des bourses sur critères sociaux,

• Le paiement anticipé des bourses, pour 5 984 étudiants en ce mois d’août,

• Les aides sociales pour les étudiants boursiers et non boursiers,

• Le repas universitaire à seulement 1 euro pour les boursiers,

• L’ouverture des restaurants universitaires avec des mesures spécifiques pour le personnel et les usagers,

• Le renforcement de sécurité de l’application Izly incluant un contrôle d’identité permettant une opération entièrement sans contact et un plafond de rechargement plus élevé,

• La réhabilitation totale de la cité universitaire Campus offrant des logements avec sanitaires pour l’ensemble des étudiants logés ainsi que 10 chambres supplémen- taires,

• Une nouvelle saison culturelle, pas comme les autres, pour le théâtre Vladimir Canter,

- Des nouvelles mesures pour l’accueil du public -

Depuis le 1er juillet 2020 et jusqu’à nouvel ordre, le Crous de La Réunion a repris l’accueil du public sur ses deux sites. Pour la sécurité de tous, il est demandé aux visi- teurs de respecter les protocoles sanitaires mis en place au sein des locaux :

• port du masque obligatoire : pour le personnel et le public

• désinfection des mains aux entrées

• respect des règles de distanciation

• une personne par guichet (étudiant reçu prioritairement)

Le service de rendez-vous en ligne : social et logement

Mis en place depuis 2019 pour le service social au Crous de La Réunion, ce dispositif a été élargi au secrétariat des cités en juillet 2020.

Les étudiants sont invités à prendre un rendez-vous avec un gestionnaire, sur place, sur le créneau de leur choix. La prise de RDV se fait en ligne, sur la plateforme unique "Messervices.etudiant".

Pour éviter tout déplacement inutile, si la demande peut être traitée à distance, une réponse sera apportée par mail et le RDV sera alors annulé.

Fonctionnement de la restauration universitaire dès la rentrée

Afin de pouvoir accueillir les étudiants dans de bonnes conditions et d’assurer la sécurité des personnels, des mesures d’hygiène et de sécurité ont été déployées dans les structures de restauration universitaire, parmi elles :

• le port du masque obligatoire dans les zones de circulation et communes

• le gel hydroalcoolique mis à disposition aux entrées et sorties

• le balisage des zones de distanciation à respecter

• le paiement sans contact à privilégier

• l’agencement de la salle de restauration

Cette nouvelle organisation doit être adoptée par les convives et les personnels dès la rentrée universitaire.

- CVEC et paiement des bourses -

La Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC)

Depuis le 1er juillet 2018, tout étudiant voulant s’inscrire dans un établissement d’enseignement supérieur doit fournir une attestation d’acquittement ou d’exonération de la CVEC lors de son inscription administrative.

La démarche se fait uniquement en ligne sur http://cvec.etudiant.gouv.fr/

D’un montant de 92 euros, cette contribution vise à améliorer les conditions de vie sur les campus, de développer des services utiles dans le quotidien des étudiants et de favoriser leur réussite. Les étudiants en BTS, les étudiants en alternance ainsi que les étudiants ERASMUS n’ont pas à s’acquitter de la CVEC

À ce jour, une quinzaine de projets étudiants ont été financés par cette contribution que ce soit sur le thème de la santé, du social, du sport ou de la culture.

Le paiement anticipé de la bourse du mois de septembre

Afin de montrer localement l’engagement du gouvernement auprès de la jeunesse réunionnaise, les arrêtés relatifs aux bourses et aides de l’Etat prennent en compte la rentrée anticipée dans l’académie de La Réunion depuis la rentrée 2016.

À cet effet, le paiement anticipé de la bourse de septembre s’effectue au cours du mois d’août.

Cette année, plus de 5 984 étudiants ont déjà été payés sur le mois d’août. Le prochain paiement sera effectué avant le 5 septembre 2020 pour les étudiants n’ayant pas été éligible au paiement anticipé et ayant constitué leur DSE du 15 janvier au 15 mai.

Les étudiants ayant constitué un dossier social étudiant après le 15 mai ou ayant déposé des pièces après cette date sont en attente de l’étude de leur dossier et de la réception de leur notification conditionnelle de bourse. Les mises en paiement sont priorisées sur cette période de rentrée.

La revalorisation des bourses sur critères sociaux

Le Gouvernement a souhaité revaloriser le montant des bourses sur critères sociaux. Les bourses dispensées par les Crous augmentent donc de 1,2 %. Cette revalorisation, d’un montant équivalent à celui de l’inflation cette année permettra de soutenir le pouvoir d’achat des étudiants.

Comme chaque année, le Crous de La Réunion attribue les bourses sur critères sociaux pour plus de 12 000 étudiants auxquelles s’ajoutent les bourses du ministère de la Culture, du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que les aides spé- cifiques et les aides au mérite.



Cette année encore, le réseau des oeuvres maintient sa procédure de versement des aides financières à date fixe pour permettre une réception sur les comptes bancaires des étudiants aux alentours du 10 de chaque mois. Les mises en paiement doivent avoir été lancées au 5 du mois dernier délai, par les Crous.

- Des aides sociales pour les étudiants boursiers et non boursiers -

Le service social du Crous de La Réunion concourt à la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des étudiants et à l’amélioration de leurs conditions de vie et d’études.

Le service social a des missions d’accueil, d’écoute, de conseil, d’information, d’aide psychosociale et de prévention. Les assistants sociaux peuvent orienter vers des ser- vices spécialisés, interviennent auprès des services de vie étudiante et autres orga- nismes externes et aident également dans les démarches administratives, en toute confidentialité.

Au délà de l’écoute et de l’information, deux types d’aides spécifiques peuuvent être accordées aux étudiants :

• l’aide spécifique ponctuelle qui vise à ce que l’étudiant puisse poursuivre ses études malgré une situation grave se présentant au cours de l’année universitaire. Celle-ci est versée en une seule fois.

• l’aide spécifique annuelle qui est accordée pour diverses situations (rupture fami- liale, reprise d’étude au delà de 28 ans, demeurant seul, autres). Celle-ci est équi- valente à une bourse sur critères sociaux et est versée sur 10 mois. Les critères so- ciaux doivent être respectés.

- Restauration universitaire et Izly -

Un repas étudiant à seulement 1 euro pour les boursiers

Le 15 juillet dernier, dans son discours de politique générale, le Premier ministre M. Jean Castex annonçait, dans le cadre du " plan jeunesse " du gouvernement, la mise en œuvre d’un tarif social à 1€ dans les restaurants universitaires applicable dès la rentrée prochaine au bénéfice des étudiants boursiers.

La mesure sera applicable pour les repas servis dans les structures de restauration concernées à partir du 31 août 2020.

Le prix du ticket de restaurant universitaire, pour l’année 2020-2021, reste quant à lui fixé à 3,30 € pour les étudiants non boursiers.

Une commission restauration s’est tenue le jeudi 27 août et a permis de présenter les nouvelles offres proposées aux étudiants dès le 1er septembre.



Le paiement sans contact avec Izly

Remise à l’étudiant dès son inscription administrative à l’Université de La Réunion, la carte Pass’ Kampus, qui fait office de carte étudiante est l’outil principal de la vie de campus.

Cette carte multiservices héberge des dispositifs utiles au quotidien des étudiants tels que Izly (moyen de paiement sur les campus), l’emprunt aux bibliothèques universi- taires, le contrôle d’accès (carte d’accès en résidence) et grande nouveauté, des pho- tocopies au Crous avec Izly.

Installez dès à présent l’application Izly sur votre smartphone pour bénéficier du tarif étudiant partout sur les campus universitaires.

Plus rapide, plus simple et plus sécurisé Il permet d’effectuer en quelques secondes le paiement :

• en restaurants et cafétérias universitaires,

• aux distributeurs automatiques Crous

• pour l’achat de ticket de spectacle au théâtre V. Canter

• aux photocopieurs mis à disposition au Crous (dès la rentrée 2020-2021)

Izly, sécurité renforcée

Pour la rentrée universitaire, Izly renforce sa sécurité au niveau des rechargements de compte et des paiements.

Il est proposé à l’usager de passer sur une formule "compte premium", gratuitement, qui permettra de vérifier l’identité de la personne avant l’utilisation de l’application. Ce dispositif limite les rechargements en espèces directement en caisse et incite les utilisateurs à se servir davantage de l’application en ligne pour une opération entière- ment sans contact.

Plusieurs avantages :

• le rechargement devient plus facile et rapide, plus besoin d’attendre en caisse pour recharger son compte,

• la manipulation d’espèces est réduite,

• le sans contact est privilégié,

• les conditions d’hygiène sont améliorées,

• un plafond de rechargement plus élévé et plus fréquent est autorisé.

Izly, nouveau service de photocopie au Crous

À compter du mois de septembre, les étudiants pourront bénéficier d’un service de photocopie, au sein du Crous de La Réunion, au tarif étudiant uniquement avec Izly.

Les démarches sur place seront ainsi simplifiées notamment pour l’admission en cité universitaire.

- Réhabilitation de la cité universitaire Campus -

Cité Campus : des bâtiments entièrement réhabilités

Débuté en janvier 2019, les travaux de la cité universitaire Campus sont terminés. Cette cité, livrée à la rentrée universitaire 2020-2021, a connu un franc succès et a été remplie dès le tour national de logement.

L’opération consistait en la réhabilitation des 200 chambres de cette cité avec l’installation d’une cabine tri-fonction dans chaque logement et de pallier aux problèmes d’étanchéité, d’insalubrité et de mise en conformité liés au bâtiment.

Ce projet a permis la création de 10 logements supplémentaires, la rénovation des cuisines communes et la création de salles d’études. Campus compte désormais 210 logements avec sanitaires inclus. Au sein de cette cité, des logements modulables, PMR ou non PMR, permettent de renforcer la politique d’accueil des étudiants en situation de handicap. L’étudiant doit en faire la demande sur le portail unique et préciser sa situation par mail auprès du secrétariat des cités.

- L’offre culturelle : Une nouvelle saison pour le théatre Vladimir Canter -

Une saison pas comme les autres

Cette année, pas d’ouverture de saison en plein air pour le théâtre Vladimir Canter.

Au vu de la situation actuelle, toutes les représentations prévues en extérieur ont été annulées ou reportées. Pas de spectacles au pied des résidences mais le public pourra tout de même profiter des représentations en salle, au théâtre V. Canter, dans le res- pect des gestes barrières.

Kanasel, Jako Maron, Kombo, Dipanda et bien d’autres ont répondu présent et seront de la partie au mois de septembre. Retrouvez les artistes sur scène de 12h15 à 13h15 pour un show case, une rencontre (jauge limitée à 50 personnes).

La programmation du théâtre sera à retrouver, mensuellement, sur nos réseaux sociaux et sur www.theatre-vladimir-canter.com en fonction de l’évolution de la situation.

Étudiants, vous êtes artiste du cirque, musicien, comédien, danseur, le théâtre vous accompagne, proposez votre performance pour la scène ouverture du vendredi 11 septembre à 12h15. Envoyez votre projet à theatre-canter@crous-reunion.fr avant le 9 septembre 2020.

