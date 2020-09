Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce lundi 31 août 2020 a marqué le lancement du troisième Loto du patrimoine, projet porté par Stéphane Bern afin de récolter des fonds destinés à la Fondation du patrimoine et assurer l'entretien de monuments considérés comme étant en péril. À La Réunion, c'est le Pont de la Rivière de l'Est qui a été retenu. Le site pourra être sauvé et restauré en partie grâce à la vente des tickets de loto, disponibles au prix de 15 euros. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous.

