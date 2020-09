Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Le Premier ministre mauricien s'est exprimé ce lundi 31 août, à la veille de la réouverture annoncée des frontières. Comme l'actualité mauricienne le laissait présager depuis quelques semaines, la réouverture des frontières ne se fera pas dès ce 1er septembre, mais elle sera progressive et se fera en trois temps. Durant le mois de septembre, la priorité est donnée aux rapatriements. Les compagnies étrangères, elles, pourraient ne reprendre qu'à partir du 31 octobre. Air Austral s'aligne donc sur ces conditions et doit patienter deux mois de plus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Premier ministre mauricien s'est exprimé ce lundi 31 août, à la veille de la réouverture annoncée des frontières. Comme l'actualité mauricienne le laissait présager depuis quelques semaines, la réouverture des frontières ne se fera pas dès ce 1er septembre, mais elle sera progressive et se fera en trois temps. Durant le mois de septembre, la priorité est donnée aux rapatriements. Les compagnies étrangères, elles, pourraient ne reprendre qu'à partir du 31 octobre. Air Austral s'aligne donc sur ces conditions et doit patienter deux mois de plus. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)