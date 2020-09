Publié il y a 41 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Avec la réouverture de l'aéroport de Paris-Orly fin juin, Air France adapte son réseau et augmente progressivement son offre de vols. Depuis le 31 août, plus de 20 destinations sont desservies au départ de l'escale sud parisienne vers la France métropolitaine et les Outre-Mer. Sur plusieurs périodes, la compagnie propose une promotion flash à partir de 388 euros l'aller-retour, entre La Réunion et Paris-Orly, à condition d'acheter son billet avant le 6 septembre. Nous publions ici le communiqué d'Air France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

