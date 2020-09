"La Fondation Orange soutient le projet VRUN360 porté par l'Association Régionale des Missions Locales de La Réunion qui est actuellement décliné sur l'ensemble des Missions Locales de l'île. Cette action vise à améliorer l'orientation des jeunes pour un parcours professionnel réussi" écrit Orange dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo Orange/DR)

"Après avoir soutenu, plusieurs projets des différentes Missions Locales de la Réunion ces dernières années, c’est cette fois le caractère innovant du projet qui a obtenu le soutien de la Fondation Orange.

Le projet VRUN360 utilise en effet les technologies avancées que sont la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour permettre à 200 jeunes de 16 à 25 ans suivis par les Missions Locales de vivre une immersion dans l’environnement et le quotidien de différents métiers. Une approche inédite, car elle permet au jeune de découvrir via de courtes vidéos grâce à l’application développée par Métiers360.

Cette expérience leur donne l’opportunité de mieux appréhender ces métiers, une façon de s’acculturer à l’environnement de travail. Cet outil est complémentaire à l’expertise des conseillers des Missions Locales pour mieux orienter le jeune dans son choix professionnel.

A travers l’action VRUN360, les 4 Missions Locales de l’île proposent depuis le mois d’août un parcours à la carte en 3 phases : la découverte de métiers en 360° via des sessions de réalité virtuelle (phase 1), des ateliers d’apprentissage autour des compétences numériques (phase 2), et enfin en phase 3 la mobilisation de 40 jeunes de toute l’île dans la réalisation - conception d’un jeu vidéo de réalité virtuelle augmentée interactive autour des " soft skills ", compétences comportementales qui suscitent de plus en plus l’intérêt des entreprises.

Selon Hermann Rifosta, Président de l’Association Régionale des Missions Locales de La Réunion : " L’horizon professionnel des jeunes se résume parfois à leur représentation des métiers qu’ils perçoivent dans leur environnement. S’appuyer sur l’outil de réalité virtuelle pour la découverte de métiers élargit ainsi leur perception du monde professionnel tout en leur offrant une expérience sensorielle attractive ".

Selon Daniel RAmasamy, Délégué Régional Orange Réunion et représentant de la Fondation Orange à la Réunion : " Cette initiative, la cinquième depuis 2013, illustre parfaitement l’engagement de la Fondation Orange auprès des missions locales de la Réunion pour favoriser et développer l’apprentissage numérique et l’insertion des jeunes grâce aux numériques. Je suis doublement fier de cette initiative car elle utilise un outil développé par la startup RendR soutenue par Orange et qui a intégré la saison 7 de l’Orange Fab France pour accélérer son développement ".

Selon Nicolas Honorine, Responsable de l’antenne de Saint-Louis à la Mission Locale Sud : "Faire entrer la réalité virtuelle au sein des Missions Locales comme un outil d’aide à l’orientation professionnelle est un pari réussi au regard des premières appréciations de jeunes ayant testé l’outil. Stimuler l’envie de se projeter dans l’avenir grâce aux nouvelles technologies contribue ainsi à l’agilité numérique des jeunes en démarche d’insertion"".