Nos ancêtres avaient tout prévu : ils ont inventé les achards de légumes et ce mets est excellent pour la santé. France 5 y a même consacré un reportage il y a quelques semaines "La lacto-fermentation, une très vieille technique qui revient à la mode. Elle permet de conserver les légumes sans aucune cuisson. Ce sont les bactéries qui travaillent. C'est bon pour la planète, bon pour la santé et bon pour les papilles" écrivent nos confrères. Oté nout manzé lé dabn la boush é lé bon pou nout santé : alé di partou (Capture d'écran France 5)

France 5 est donc allée à la rencontre d'une "productrice de légumes fermentés pour tout savoir sur cette technique ancestrale, une naturopathe pour en savoir plus sur les bienfaits sur notre corps et on termine dans un resto unique en France avec la grande spécialiste de la lacto-fermentation en France qui a ouvert le tout premier resto 100% produits fermentés et avec qui on va parler goût et gastronomie".

