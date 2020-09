Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Un mouvement de grève des employés communaux de Saint-Louis se tient ce mercredi 2 septembre devant la mairie. En cause, des retraits de titularisation et de CDIsation. Un barrage filtrant a été créé à l'entrée de la ville par plusieurs manifestants. La maire, Juliana M'Doihoma, réagit et parle d'une grève "instrumentalisé". (Photo : capture d'écran Facebook)

