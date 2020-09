BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mercredi matin 2 septembre 2020



- Crise sanitaire : le festival des incohérences

- Partie digue de 216 mètres : "du travail" pour certains, "une grosse arnaque" pour d'autres

- Equitation : une trentaine de chevaux réunionnais bloqués en Métropole

- Un Réunionnais au cabinet du ministre des Outre-mer

- Sondage koz azot : allez-vous ou irez-vous au cinéma

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Toujours de la pluie

Crise sanitaire : le festival des incohérences

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de secouer La Réunion, les consignes qui tombent par milliers et semblent changer toutes les deux semaines sont parfois dures à suivre. Il faudrait alors laisser le masque aux personnes vulnérables, puis tous le porter, mais pas partout. Il faudrait aussi tester, tester, tester... pour finalement laisser le dépistage aux voyageurs et aux personnes symptomatiques. Il faudrait séparer les enfants dans la cour de récré pour finalement changer le protocole un mois plus tard. Des incohérences qui ne font que renforcer la défiance de la population envers les médias et les autorités, et les soupçons de complots alimentés de part et d'autre de la toile. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Partie digue de 216 mètres : "du travail" pour certains, "une grosse arnaque" pour d'autres

La commission permanente rassemblant les conseillers régionaux approche et avec elle le vote du protocole d'accord entre la collectivité et le groupement. L'avenir de la Nouvelle Route du Littoral sera donc en partie scellé mardi 8 septembre, date butoir pour les transporteurs qui attendent impatiemment la reprise du travail. Mais les modalités de reprise semble diviser plus qu'il n'y paraît.

Equitation : une trentaine de chevaux réunionnais bloqués en Métropole

Les restrictions de voyage ont beau avoir été levées pour les êtres humains, ce n'est pas encore le cas pour les animaux. Une trentaine de chevaux acheté par des centres équestres ou particuliers réunionnais sont encore bloqués en Métropole, faute de vols d'Air France Cargo. Conséquence pour les centres équestres : des frais à débourser pour la pension en Métropole des chevaux nouvellement acquis. Un coût qui vient s'ajouter aux difficultés économiques liées à la crise sanitaire.

Un Réunionnais au cabinet du ministre des Outre-mer

Commandant du groupement d'Ille-et-Vilaine depuis 2018, le Réunionnais Nicolas Garrier, 43 ans, rejoint le cabinet du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, en tant que conseiller sécurité. Sa nomination prendra effet ce lundi 7 septembre 2020.

Sondage koz azot : allez-vous ou irez-vous au cinéma

Depuis la réouverture des salles de cinéma en juin 2020, les exploitants de salles à La Réunion tirent la langue. La reprise reste timide. Entre le port du masque obligatoire, les craintes sanitaires et le manque de blockbusters américains à l'affiche, les Réunionnais boudent les salles obscures. La fermeture des salles deux à trois jours par semaine est même envisagée. Et vous, êtes)vous ou allez vous retourner au cinéma ?

La pa Météo France i di, sé zot i di – Toujours de la pluie

Il va continuer de pleuvoir ce mercredi 2 septembre 2020 , nous dit Matante Rosina. Elle va donc rester chez elle et préparer des bonbons bananes pour ses petits-enfants qui vont lui rendre visite dans l'après-midi. Notre gramoune dit aussi que la mer est agitée. Et chez-vous comment se passent les choses ?