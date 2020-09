Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Vous êtes très nombreux à nous l'avoir signalé : depuis ce dimanche soir 30 août 2020 il n'est plus possible de commenter nos articles directement sur notre site internet. Et pour cause, ce week-end nous avons dû faire face à une tentative de piratage masif de notre site. Cette attaque - évidement menée par des amis qui nous veulent du bien, ils se reconnaîtront -, a été stoppée en grande partie, mais elle a quand même affecté une partie de nos fonctionnalités.

