L'incident en mer impliquant le remorqueur Sir Gaëtan Duval et la barge L'Ami Constant au large de Poudre-d'Or à Maurice a fait 3 morts, le capitaine du remorqueur est toujours porté disparu selon les médias locaux. La barge impliquée dans la collision appartenait au groupe Taylor Smith, qui publie ce mercredi un communiqué que nous publions ci-dessous. (Photo Le Mauricien)

"Incident au large de Poudre d’Or

Colin Taylor, CEO de Taylor Smith Group : " Une telle tragédie nous touche profondément "

1er septembre 2020, Port Louis : Triste réveil pour le pays, ce mardi matin. Un incident en mer, impliquant le remorqueur de la Mauritius Ports Authority (MPA) – le " Sir Gaëtan Duval " – alors qu’il ramenait la barge " L’Ami Constant " vers Port-Louis, a eu lieu dans la soirée du lundi 31 août, vers 20h, au large de Poudre-d’Or, faisant des morts et des disparus, selon les médias. Cette barge appartenant au groupe Taylor Smith, a été missionnée pour être en standby, suite au naufrage du Wakashio. Non-motorisée et ne comptant aucun membre d’équipage à bord, elle était en train d’être remorquée par le Sir Gaëtan Duval, de Pointe d’Esny à Port-Louis, au moment du drame.

" Nous avons appris avec beaucoup de tristesse la disparition de certains membres d’équipage du remorqueur de la MPA, le " Sir Gaëtan Duval ". Nous sommes toujours sous le choc et sommes très attristés par ce drame humain car nous faisons également partie de la grande famille de la mer. Une telle tragédie nous touche profondément. Les circonstances de l’incident étant encore floues, Taylor Smith s’engage à apporter tout son soutien à la MPA ainsi qu’aux autorités pour faire la lumière sur ce drame. Nous sommes de tout cœur avec les familles des victimes et des disparus, mais aussi avec la MPA, et leur présentons nos sincères condoléances ", confie Colin Taylor, CEO de Taylor Smith Group.

" L’Ami Constant " était en stand-by dans le lagon de Mahébourg depuis le mardi 11 août, par mesure de précaution, au cas où il y aurait eu à nouveau une fuite de fioul. Fort heureusement, elle n’a pas servi. De ce fait, il n’y avait aucun fioul à bord. Le CEO tient aussi à rassurer sur le fait qu’il s’agit d’une barge en acier mesurant 23,6mx9m, qui n’a pas de moteur ni de carburant à bord et qu’il n’y a, ainsi, aucun risque de déversement d’huile dans l’océan. Ce matin, Taylorsmith a retrouvé la barge intacte et elle est maintenant sécurisée dans le lagon de Poudre d’Or. Elle sera ramenée à Port-Louis dans les prochains jours."

