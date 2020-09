Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 51 minutes

Vous connaissez peut-être ces groupes Facebook, intitulés "Neurchi de memes". Pour ceux qui ne connaitraient pas, un "meme" est une image reprise et déclinée en masse sur Internet, et le mot "neurchi" vient du mot "chineur"... Forcément, La Réunion a donc son groupe péi. Et depuis quelques jours, les personnalités y sont mises en duel pour choisir qui sera la préférée des Réunionnais. Madame Aude, Jace, Nicolas Guy...Sportifs, présentateurs, artistes, tout le monde y passe. (Photo Facebook/Neurchi de memes 974)

