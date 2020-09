BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 3 septembre 2020



Cette histoire n'a échappé à personne : ce mardi 1er septembre 2020, environ 200 Réunionnais sont restés bloqués à Orly car ils n'avaient pas encore reçu les résultats de leurs tests. Pourtant, la plupart l'avait effectué 48 heures avant, ce qui était jusqu'ici le délai moyen pour obtenir ses résultats. Depuis quelques jours pourtant, les laboratoires métropolitains sont de plus en plus débordés. Et mettent donc de plus en plus de temps à livrer les résultats.

La législative partielle de la deuxième circonscription, les 20 et 27 septembre 2020 ne devrait guère mobiliser l'électorat compte tenu de la crise sanitaire. Pourtant, d'un point de vue strictement politique, cette élection a de quoi susciter de l'intérêt. Avec la démission de Joseph Sinimalé sur fond de déchirement de la droite et la volonté d'Huguette Bello de conforter son leadership sur cette circonscription, ce scrutin et ses résultats font indéniablement figure de crash test pour les échéances à venir, les régionales et les départementales de 2021 en l'occurrence

C'est ce jeudi 3 septembre que le Premier ministre Jean Castex doit présenter le plan de relance économique pour les deux années à venir, face la crise sanitaire qui secoue tout le pays. 100 milliards d'euros sont sur la table pour permettre à la France de se redresser. A La Réunion, le plan de relance devrait permettre en partie de finir le chantier de la Nouvelle Route du Littoral

Ce jeudi 3 septembre 2020 doit avoir lieu le procès de Brigitte Bardot, pour injures raciales. La créatrice de la fondation éponyme protectrice des animaux s'était offusquée de l'attitude des Réunionnais, des "autochtones qui ont gardé leurs gènes de sauvages", avec des "réminiscences de cannibalisme", La Réunion étant pour l'ancienne star de cinéma "l'île du diable". L'affaire dure déjà depuis mars 2019 pourtant le procès pourrait bien être renvoyé.

Matante Rosina a regardé dans le fond de sa asse de café, elle a vu qu'il y aura un beau soleil le matin sur toute l'île et que la pluie s'invitera dans l'après-midi ce jeudi 3 septembre 2020. Notre gramoune a aussi vu qu'il y auar des rafales de vent pouvant atteindre 70 km/h et que la mer sera agitée. Tout cela est vrai chez-vous ?