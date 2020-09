Le conseil municipal de La Possession a eu lieu ce mercredi 2 septembre 2020. À l'ordre du jour, la fluidification de la circulation avec la future voie de liaison entre le centre-ville de La Possession et le Camp Magloire. Lors de ce conseil, la commune a par ailleurs acté sa candidature dans le cadre de l'appel à projets "Atlas de la Biodiversité Communale". Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Laurent Morau)

Ce mercredi 2 septembre s’est tenu le Conseil Municipal de la Ville de La Possession, pour lequel la Ville a organisé une retransmission en direct sur les réseaux sociaux, dans le respect de la vigilance prônée en cette période de recrudescence de l’épidémie.

Un conseil placé sous le signe de la concrétisation

A cet effet, la Ville de La Possession a scellé son engagement quant à la fluidification de la circulation à travers le portage foncier de la future voie de liaison entre le centre-ville de La Possession et le Camp Magloire. Cette dernière permettra ainsi aux Possessionnais et aux résidents du nouveau Cœur de Ville de pouvoir circuler en toute sérénité. La Ville a ainsi signé une Convention avec l’EPFR en vue d’acquérir le foncier nécessaire au projet, l’une des premières étapes de réalisation.

Afin de permettre aux habitants de Dos d’Ane de bénéficier d’un accès de proximité à la culture et aux loisirs, la Ville de La Possession a également acté son engagement dans la mise en œuvre d’un plan annuel de dynamisation culturelle ayant pour objectif de proposer un panel d’activités aux habitants de ce bourg des Hauts de La Possession. La collectivité sollicite ainsi le concours financier du LEADER dans le cadre du Programme de Développement Rural de la Réunion 2014-2020, et du TERH GAL Ouest, pour un montant prévisionnel de 16 256 euros afin de pouvoir concrétiser ce projet lui tenant à cœur.

Place à l’environnement !

Particulièrement attachée à la promotion de la biodiversité et des espaces naturels, la Ville a acté sa candidature dans le cadre de l’appel à projets " Atlas de la Biodiversité Communale ". Elle vient ainsi concrétiser d’une part la volonté de réduire les impacts sur les écosystèmes et les espèces et d’autre part la mobilisation citoyenne ! " Nous avons à La Possession une véritable culture de la préservation de la Nature à travers notamment des différentes actions éco-citoyennes menées par les citoyens chaque mois sur notre Ville, nous espérons être retenus ! " a déclaré Vanessa Miranville.

Approuvé également : la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique à travers une convention d’actions utiles avec EDF. Afin de maitriser et réduire les consommations énergétiques, la Ville pourra bénéficier de la sensibilisation, de l’identification d’opérations d’efficacité énergétique pour maitrise de l’énergie ainsi que d’une participation financière d’EDF à leur mise en œuvre.

Toujours dans le respect de l’environnement une motion relative à l’état d’urgence climatique a été adoptée pour une mise en œuvre volontariste et rapide d’une politique ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de restauration des ressources naturelles et d’adaptation de la ville aux impacts désormais inévitables de la crise climatique.