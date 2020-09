Une coopérative jeunesse de services (CJS) a démarré au mois de juillet à Saint-Benoît. Onze jeunes bénédictins, âgés de 16 à 21 ans, ont créé ensemble leur entreprise coopérative afin de proposer des services aux particuliers et entreprises. L'objectif est de leur permettre de découvrir le milieu de l'entreprise et de développer des compétences entrepreneuriales. Ce jeudi 3 septembre, les jeunes accueilleront leurs premiers clients lors d'une opération de nettoyage de voitures sur le parking du Jumbo Score (Run Market) de Beaulieu. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Benoît.

Porté par la Coop Union (Coopérative d'activité et d'emploi), la CJS est animée par la Mission Locale Est en partenariat avec le service Politique de la ville (Rive droite) de la mairie. Accompagnés au quotidien par deux animateurs, les jeunes ont défini ensemble les services à proposer, leur stratégie de commercialisation et leur rémunération.



Au-delà d'un job de vacances, la CJS est une aventure humaine qui initie les jeunes au fonctionnement d'une entreprise et aux rouages du marché du travail. Elle les aide à prendre confiance en leur potentiel et favorise l'autonomie, l'esprit d'initiative et la responsabilisation. A cela s'ajoute le développement de compétences en collectivité, les notions de cohésion, de solidarité, et une expérimentation qui permet de découvrir de nouvelles capacités !



