La crise Covid continue de chambouler les programmations des différents événements culturels, les Téat de la Réunion fait le point pour le mois de septembre 2020. La présentation de saison, au Téat Champ Fleuri, est reportée au vendredi 11 septembre 2020. Les représentations de "La pluie pleure" de Nicolas Givran, prévues les 3 et 4 septembre, sont reportées aux jeudi 17 et vendredi 18 septembre 2020 au Téat Champ Fleuri.

Les deux spectacles "Les tableaux d'une exposition, Orchestre de la Région Réunion" et "Hommage à Johnny Halliday" n'ont pu être reprogrammés sur la saison septembre-décembre et sont donc annulés.



Tous les détails et les modalités de remboursement sont à retrouver sur le site du Téat.

