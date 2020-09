Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

1,5 milliard d'euros sera versé aux outre-mer dans le cadre du plan de relance économique, a indiqué ce mercredi 2 septembre 2020, Philippe Gustin, le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu ministre des outre-mer. "Des mesures pourront s'ajouter (à ces crédits - ndlr) en fonction des appels à projets divers et variés" a-t-il précisé. "Une bonne partie de ces mesures portera sur le verdissement de l'économie, un axe de cohésion sociale et territoriale" a-t-il dit. Il a aussi annoncé une augmentation du nombre des (contrats) Parcours emploi compétences. Une part, encore non chiffrée, des crédits du plan de relance devrait être affectée à l'achèvement de la nouvelle route du littoral (NRL).

1,5 milliard d'euros sera versé aux outre-mer dans le cadre du plan de relance économique, a indiqué ce mercredi 2 septembre 2020, Philippe Gustin, le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu ministre des outre-mer. "Des mesures pourront s'ajouter (à ces crédits - ndlr) en fonction des appels à projets divers et variés" a-t-il précisé. "Une bonne partie de ces mesures portera sur le verdissement de l'économie, un axe de cohésion sociale et territoriale" a-t-il dit. Il a aussi annoncé une augmentation du nombre des (contrats) Parcours emploi compétences. Une part, encore non chiffrée, des crédits du plan de relance devrait être affectée à l'achèvement de la nouvelle route du littoral (NRL).