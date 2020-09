Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

La législative partielle de la deuxième circonscription, les 20 et 27 septembre 2020, ne devrait guère mobiliser l'électorat compte tenu de la crise sanitaire. Pourtant, d'un point de vue strictement politique, cette élection a de quoi susciter de l'intérêt. Avec la démission de Joseph Sinimalé sur fond de déchirement de la droite et la volonté d'Huguette Bello de conforter son leadership sur cette circonscription, ce scrutin et ses résultats font indéniablement figure de crash test pour les échéances à venir, les régionales et les départementales de 2021 en l'occurrence (Photo rb/www.ipreunion.com)

La législative partielle de la deuxième circonscription, les 20 et 27 septembre 2020, ne devrait guère mobiliser l'électorat compte tenu de la crise sanitaire. Pourtant, d'un point de vue strictement politique, cette élection a de quoi susciter de l'intérêt. Avec la démission de Joseph Sinimalé sur fond de déchirement de la droite et la volonté d'Huguette Bello de conforter son leadership sur cette circonscription, ce scrutin et ses résultats font indéniablement figure de crash test pour les échéances à venir, les régionales et les départementales de 2021 en l'occurrence (Photo rb/www.ipreunion.com)