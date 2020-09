Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Alors que l'est de l'île est le second arrondissement le plus touché par les violences conjugales, un dispositif de pré-dépôt de plainte a été mis en place au centre hospitalier de Saint-Benoit. Une convention a été signé le 3 septembre 2020 par le préfet et de nombreux acteurs de la lutte contre les violences conjugales. Cette convention permet de proposer aux victimes de renseigner un pré-dépôt de plainte qui ne les engage pas et qui leur laisse un délai de réflexion auprès du Groupe hospitalier de l'est de La Réunion. Sous réserve de l'accord de la victime, celui-ci sera ensuite transmis aux forces de sécurité intérieure qui pourront contacter la victime pour évaluer sa situation et ainsi l'accompagner dans ses démarches. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

