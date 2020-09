C'est ce jeudi 3 septembre que le Premier ministre Jean Castex doit présenter le plan de relance économique pour les deux années à venir, face la crise sanitaire qui secoue tout le pays. 100 milliards d'euros sont sur la table pour permettre à la France de se redresser. A La Réunion, le plan de relance devrait permettre en partie de finir le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. (Photo d'illustration)

Energie, emploi, aide aux entreprises... Plusieurs grands thèmes que devrait aborder le gouvernement ce jeudi 3 septembre, lors de la présentation du plan de relance pour faire face à la crise Covid.

Lire aussi : Le plan de relance économique sera présenté le jeudi 3 septembre

- Soutien aux TPE et PME -

Plusieurs grandes lignes sont déjà connues, notamment le montant de ce plan : 100 milliards d'euros sont débloqués. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a d'ores et déjà indiqué que le but était de "retrouver dès 2022 un niveau de richesse nationale équivalent au niveau d'avant la crise".

Sur la question des entreprises, cruciale pour celles et ceux qui ont souffert de la crise, au moins 25 millions d'euros seront dédiés aux TPE et aux PME, avait annoncé le Premier ministre Jean Castex. On sait également que le gouvernement prévoit une baisse des impôts de production. La transition numérique des entreprises devrait également être accompagnée. Sur le plan écologique, 7 milliards devraient être consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments.

Prévu une semaine plus tôt, le plan de relance a été décalé au 3 septembre pour donner toute la priorité à la rentrée scolaire. Dès le 26 août lors de son interview sur France Inter, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé que le plan était "bouclé". Il avait aussi indiqué que la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire de 100 euros s'était faite "en anticipation" de cette présentation.

"Le pire de tout c'est que l'on s'enfonce parce que l'on ne reprend pas l'activité dans une crise économique et sociale qui serait - les Français le sentent bien - beaucoup plus dangereuse que la crise sanitaire", avait souligné Jean Castex.

- Plusieurs grands axes annoncés pour La Réunion -

Lors de sa visite officielle à La Réunion, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu avait esquissé la version réunionnaise du plan de relance. Lorsqu'il a rencontré le monde socio-économique de La Réunion le 18 août dernier, le membre du gouvernement a confirmé que ce plan sera décliné spécifiquement pour chaque département ultramarin.

Lire aussi : Sébastien Lecornu esquisse son plan de relance réunionnais

Il a également donné les grands axes du plan en question : prolongation du fonds de solidarité pour certains secteurs, prorogation du prêt garanti, soutien à la compétitivité, investissement dans l'emploi et la formation, aide aux collectivités territoriales, sauvetage de la Nouvelle Route du Littoral ou encore soutien à la filière touristique.

Concernant la NRL, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait déjà évoqué la possibilité de se servir du plan de relance pour permettre de terminer le chantier, qualifiant le projet actuel de "route qui ne mène nulle part".

Lire aussi : NRL : "je crois qu'il n'y a rien de plus stupide que les routes qui ne mènent nulle part" dit Bruno Le Maire

Concernant le sauvetage de l'économie locale, le fonds de solidarité aux entreprises mis en place durant la phase d’urgence sanitaire sera prolongé jusqu’à la fin de l’année pour plusieurs secteurs tels que le tourisme, le sport et la culture, avec un rehaussement du seuil, de 2 à 20 salariés, et du chiffre d’affaires jusqu’à deux millions d’euros.

Sébastien Lecornu a par ailleurs annoncé la prolongation du Prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’à la fin de l’année, un dispositif particulièrement sollicité par les entreprises réunionnaises puisque sur les 1,5 milliard d’euros alloués par l’Etat pour l’économie locale, 900 millions d’euros ont été attribués au titre du PGE.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com avec AFP