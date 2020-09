BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 4 septembre 2020



- La Réunion passe la barre des 100 cas journaliers pour la première fois

- NRL : qui veut gagner 100 millions d'euros payés par l'Etat ?

- Ligue 1 : le coronavirus plombe le retour de vacances du PSG

- Vigilance forte houle : des vagues supérieures à 4 mètres attendues ce vendredi

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel plein de nuages et des averses

La Réunion passe la barre des 100 cas journaliers pour la première fois

La préfecture et l'Agence de santé de La Réunion ont annoncé, ce jeudi 3 septembre 2020, que 116 nouvelles personnes étaient contaminées par le coronavirus. Un nouveau record après déjà un fort rebond à 82 nouveaux cas la veille. Les indicateurs épidémiques sont à la hausse depuis quatre semaines et l'identification d'un premier foyer de contagion à La Réunion le 11 août dernier. Surtout, la proportion de cas autochtones, personnes ayant contracté le virus à La Réunion, explose. Alors que 43 cas sont encore en cours d'investigation, les cas autochtones représentent désormais trois quatres des cas totaux recensés sur l'île. Le nombre de patients en réanimation augmente également. Les tenues des de prochains grands événements, le Sakifo et le Grand Raid, pourraient être remises en cause.

NRL : qui veut gagner 100 millions d'euros payés par l'Etat ?

La NRL, c'est mieux que le loto du patrimoine ! Alors que certains bâtiments du patrimoine culturel et historique de La Réunion se battent pour obtenir des financements de l'Etat, la Nouvelle Route du Littoral devrait bénéficier de plusieurs dizaines de millions d'euros dans le cadre du plan de relance économique de l'Etat (100 millions d'euros ont été demandés par la Région Réunion). S'il est bien évidemment nécessaire de finir cette route au coût pharaonique (plus de 2 milliards d'euros), ce sont les impôts des Français, et donc des Réunionnais, qui sont une fois de plus mis à contribution, ce qui est ironique pour un président de Région qui a démoli l'ancien projet car il ne voulait pas faire payer les Réunionnais (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ligue 1 : le coronavirus plombe le retour de vacances du PSG

Trois nouveaux joueurs du Paris SG ont été testés positifs au coronavirus, portant à six le nombre de contaminés au sein du club et compliquant encore un peu plus sa reprise en Ligue 1.

Vigilance forte houle : des vagues supérieures à 4 mètres attendues ce vendredi

À partir de 8h ce vendredi 4 septembre 2020, le sud et l'ouest de l'île sont en vigilance forte houle. Toute la matinée de ce vendredi, le train de houle déferlera de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table avec des vagues autour de 3m70 de hauteur. Elles s'amplifieront à la mi-journée pour ensuite atteindre 4m20. Le vent est modéré à assez fort, avec des rafales atteignant 70 à 80 km/h. La houle s'amortira temporairement dans l'après-midi avant de s'amplifier à nouveau dans le courant de la nuit suivante.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un ciel plein de nuages et des averses

Matante Rosina a préparé son parapluie. Elle a vu que le ciel sera plein de nuages ce vendredi 4 septembre 2020 et que des averses s'abattront un peu partout sur l'île. Il y aura toujours des rafales de vent soufflant à 60 km/h et la mer est toujours forte. Comment se passent les choses au-dessus de vos têtes ?