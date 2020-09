Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Ce vendredi 4 septembre 2020, Robert Chicaud, président du Grand Raid, a rencontré pendant une heure et demie le préfet Jacques Billant concernant l'organisation de la course. Rien n'est encore fixé pour le moment. "On s'attelle à trouver des solutions face à cette crise sanitaire" a indiqué Robert Chicaud à la fin de son entretien avec le préfet. (Photo rb/www.ipreunion.com)

