Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Après une dizaine d'heure de garde à vue, Wilson Adras, syndicaliste opposant à la maire sainte-louisienne Julien M'Doihoma, a été libéré ce jeudi 3 août à 18 heures. Il a été arrêté à 6 heures du matin devant la cuisine centrale de Saint-Louis, alors qu'une manifestation était en cours pour protester contre l'annulation des titularisation et CDIsation de 139 employés communaux. L'avocat du syndicat autonome de la Fonction publique territoriale de La Réunion (SAFPTR), Maître Jean-Christophe Molière, a annoncé ce vendredi vouloir se rapprocher du parquet de Saint-Pierre pour obtenir les motifs de cette arrestation, qu'il considère pour l'heure "plus que contestables". Des suites pénales sont envisagées à l'encontre de la gendarmerie et de la mairie de Saint-Louis.

