- Covid-19 : le virus progresse sur l'ensemble de La Réunion

- Le Salon du mariage maintenu, malgré la vague épidémique

- Extinction Rebellion : un an d'actions militantes écologistes

- En Asie, le désespoir du virus contraint des jeunes filles à des mariages précoces

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé entre éclaircies et petites averses

Covid-19 : le virus progresse sur l'ensemble de La Réunion

Lors d'une conférence de presse ce vendredi 4 septembre 2020, les autorités ont confirmé que La Réunion avait désormais dépassé le seuil d'alerte de la Covid-19 : ce vendredi, le taux d'incidence était au-delà de 54 cas pour 100 000 habitants selon les autorités. En 24 heures, 90 nouveaux cas ont été confirmés, faisant franchir la barre symbolique des 2.000 cas à La Réunion. Bien que trois foyers de contagion aient été maîtrisés par rapport à la semaine dernière, portant le total de clusters actifs à 15. Si seules huit communes sont concernées par ces foyers, la progression des cas isolés concerne toute l'île, a précisé la directrice de l'ARS Martine Ladoucette.

Le Salon du mariage maintenu, malgré la vague épidémique

Ce samedi 5 septembre et pendant tout le week-end, le Salon du mariage et du bébé, débuté ce vendredi, continue au Parc des expos de Saint-Denis. Une décision qui peut surprendre, face aux nombreuses annulations ou reports d'événements en tout genre depuis quelques semaines, crise sanitaire oblige. Les événements commerciaux passeraient-ils avant la culture et le sport ? La préfecture maintient que l'événement, privé, s'organise indépendamment d'une autorisation venant d'en haut, du moment que les gestes barrières sont respectés.

Extinction Rebellion : un an d'actions militantes écologistes

En août 2020, le mouvement Extinction Rebellion - communément abrégé XR -a fêté ses un an à La Réunion. Né d'une rencontre en militants Gilets jaunes et écologistes, le mouvement est passé en une année de 15 à une centaine de membres. Et leurs actions, en faveur d'une prise de conscience écologique, se font de plus en plus nombreuses.

En Asie, le désespoir du virus contraint des jeunes filles à des mariages précoces

A travers l'Asie, des centaines de milliers de jeunes filles sont poussées à des mariages précoces dans des familles ruinées par la pandémie de coronavirus, s'inquiètent des ONG de la région.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps mitigé entre éclaircies et petites averses

Ce sera mi figue mi raisin ce samedi matin sur La Réunion. Quelques éclaircies, quelques nuages notamment dans le sud... Matante Rosina s'attend à quelques averses, elle embarque avec elle un tout nouveau parapluie aux couleurs arc-en-ciel. Côté mer, ça reste très agité et des vagues de près de 4 mètres sont à nouveau attendues.