Elle a traversé les âges, les civilisations et toutes les modes les plus farfelues : la barbe, icône de la masculinité, est célébrée ce samedi 5 septembre 2020 pour sa journée mondiale. Portée par conviction religieuse ou souci d'esthétisme, elle est aussi source de complexe pour de nombreux hommes qui n'arrivent pas à la faire pousser. (Photo AFP)

Heureusement, nous sommes en 2020, et les injonctions de genre n'existent plus…Quoique. Si la pilosité faciale reste toujours extrêmement importante parmi la gente masculine, on peut au moins apprécier le fait qu'elle s'amuse un peu plus avec.



Certains se souviennent peut-être toujours – malheureusement pour certains – de cette mode des barbes à paillette. Pendant plusieurs semaines, des hommes du monde entier s'étaient saupoudrés de paillettes. Si cette tendance était très amusante, pas sûr que la planète ait apprécié (eh oui, la plupart des paillettes sont polluantes, désolés de vous l'annoncer).



En 2020, la tendance semble cependant à la teinture. Si certaines femmes se teignent désormais les poils d'aisselles, les hommes sont plus vaillants et vont jusqu'à se teindre la barbe. Au point que certains sites répertorient même les marques les plus efficaces… Oui, oui, c'est vrai.



De toute beauté, pas vrai ? Ces hommes-là n'ont cependant rien inventé : si l'on croit Internet, en Assyrie (région allant de l'Irak à Israël), les hommes se teignaient déjà leur barbe. On parle donc d'une tradition qui a existé il y a plusieurs milliers d'années. Désolés chers pourfendeurs de la mode, vous n'avez donc rien inventé. Comme la plupart des modes d'ailleurs…



A La Réunion en tout cas, nous avons notre lot de barbus. Mais cela n'a rien d'étonnant lors qu'une forte part de la population est musulmane, religion où la barbe est extrêmement importante chez les hommes.



En tout cas, que vous la portiez par effet de mode ou obligation religieuse, par pitié, au nom de toutes les femmes de la planète...après le rasage, nettoyez vos lavabos !

