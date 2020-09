Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 30 minutes

Un nouveau train de houle de Sud sévit sur les côtes Sud du département aujourd'hui et la nuit prochaine avec des creux moyens compris entre 4m00 et 4m50 associés à des périodes entre 10 et 12 secondes, prévient Météo France. Le pic à 4m50 environ est prévu cet après-midi en phase avec la marée haute, entre 14h et 15h. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Un nouveau train de houle de Sud sévit sur les côtes Sud du département aujourd'hui et la nuit prochaine avec des creux moyens compris entre 4m00 et 4m50 associés à des périodes entre 10 et 12 secondes, prévient Météo France. Le pic à 4m50 environ est prévu cet après-midi en phase avec la marée haute, entre 14h et 15h. (Photo rb/www.ipreunion.com)