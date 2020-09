Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 août au vendredi 4 septembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 31 août - Trois morts : La Réunion frappée de plein fouet

* Mardi 1er septembre - NRL : les travaux reprendront... sur 216 mètres payés 42 millions d'euros

* Mercredi 2 septembre - Crise sanitaire : le festival des incohérences

* Jeudi 3 septembre - Plan de relance : 1,5 milliard d'euros pour les outre-mer

* Vendredi 4 septembre - NRL : qui veut gagner 100 millions d'euros payés par l'Etat ?

La Réunion, jusqu'ici épargnée, a enregistré trois décès de Réunionnais liés directement au Covid-19. Le premier décès est survenu le lundi 24 août, et les deux derniers ces samedi et dimanche au CHU du Nord. Deux des victimes étaient âgées de plus de 80 ans. Parallèlement, le nombre de cas quotidien est toujours extrêmement élevé

C'est ce mardi 1er septembre 2020 que le protocole d'accord entre la Région Réunion et le groupement pour la poursuite du marché MT2 de la Nouvelle Route du Littoral sera soumis à la validation des Conseillers régionaux. Ce protocole prévoit, comme annoncé par le président de Région, la reprise des travaux sur la portion digue à compter du 15 septembre prochain. Ces travaux concerneront... 216 mètres de digue, pour un montant de 42 millions d'euros (dont 12 millions de surcoût). Pour le reste, un nouvel appel d'offres sera lancé pour la poursuite du chantier de la Grande Chaloupe à la Possession, avec comme objectif, selon Didier Robert, d'une livraison en 2023... si tout va bien.

Alors que la pandémie de Covid-19 continue de secouer La Réunion, les consignes qui tombent par milliers et semblent changer toutes les deux semaines sont parfois dures à suivre. Il faudrait alors laisser le masque aux personnes vulnérables, puis tous le porter, mais pas partout. Il faudrait aussi tester, tester, tester... pour finalement laisser le dépistage aux voyageurs et aux personnes symptomatiques. Il faudrait séparer les enfants dans la cour de récré pour finalement changer le protocole un mois plus tard. Des incohérences qui ne font que renforcer la défiance de la population envers les médias et les autorités, et les soupçons de complots alimentés de part et d'autre de la toile.

1,5 milliard d'euros sera versé aux outre-mer dans le cadre du plan de relance économique, a indiqué ce mercredi 2 septembre 2020, Philippe Gustin, le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu ministre des outre-mer. "Des mesures pourront s'ajouter (à ces crédits - ndlr) en fonction des appels à projets divers et variés" a-t-il précisé. "Une bonne partie de ces mesures portera sur le verdissement de l'économie, un axe de cohésion sociale et territoriale" a-t-il dit. Il a aussi annoncé une augmentation du nombre des (contrats) Parcours emploi compétences. Une part, encore non chiffrée, des crédits du plan de relance devrait être affectée à l'achèvement de la nouvelle route du littoral (NRL).

La NRL, c'est mieux que le loto du patrimoine ! Alors que certains bâtiments du patrimoine culturel et historique de La Réunion se battent pour obtenir des financements de l'Etat, la Nouvelle Route du Littoral devrait bénéficier de plusieurs dizaines de millions d'euros dans le cadre du plan de relance économique de l'Etat (100 millions d'euros ont été demandés par la Région Réunion). S'il est bien évidemment nécessaire de finir cette route au coût pharaonique (plus de 2 milliards d'euros), ce sont les impôts des Français, et donc des Réunionnais, qui sont une fois de plus mis à contribution, ce qui est ironique pour un président de Région qui a démoli l'ancien projet car il ne voulait pas faire payer les Réunionnais