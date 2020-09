Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Vendredi 04 Septembre à 07H27

Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se déroulera les 19 et 20 septembre prochains autour du thème retenu dans toute l'Europe : "Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie !". Et La Réunion n'est pas en reste. 71 sites seront ouverts, dont 19 monuments historiques et 3 musées. En tout, 168 animations sont prévues sur l'île... avec gestes barrières, évidemment. (Photo d'illustration Terre Sainte rb/www.ipreunion.com)

Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se déroulera les 19 et 20 septembre prochains autour du thème retenu dans toute l'Europe : "Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie !". Et La Réunion n'est pas en reste. 71 sites seront ouverts, dont 19 monuments historiques et 3 musées. En tout, 168 animations sont prévues sur l'île... avec gestes barrières, évidemment. (Photo d'illustration Terre Sainte rb/www.ipreunion.com)