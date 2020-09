BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 6 septembre 2020 :



- Baleines : peu d'observations cette année mais de beaux spectacles

- Journées européennes du patrimoine : les jeunes à la découverte de la culture péi

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Covid-19, NRL, incohérences, plan de relance, 100 millions d'euros

- Covid-19 : décès d'un patient de 60 ans au CHU, le 4ème lié au virus

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour du soleil sur toute l'île

Baleines : peu d'observations cette année mais de beaux spectacles

Nous voilà au moins de septembre et quelques baleines peuvent encore être observées au large de la côte ouest. L'année dernière à la même époque, plus aucun spécimen n'était visible. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, c'est ce que rappelle l'association Globice, qui retient de 2020 une faible quantité d'individus mais de beaux spectacles en mer.

Journées européennes du patrimoine : les jeunes à la découverte de la culture péi

Le grand rendez-vous annuel des Français avec leur patrimoine se déroulera les 19 et 20 septembre prochains autour du thème retenu dans toute l'Europe : "Patrimoine et éducation, apprendre pour la vie !". Et La Réunion n'est pas en reste. 71 sites seront ouverts, dont 19 monuments historiques et 3 musées. En tout, 168 animations sont prévues sur l'île... avec gestes barrières, évidemment.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Covid-19, NRL, incohérences, plan de relance, 100 millions d'euros

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 31 août au vendredi 4 septembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 31 août - Trois morts : La Réunion frappée de plein fouet

* Mardi 1er septembre - NRL : les travaux reprendront... sur 216 mètres payés 42 millions d'euros

* Mercredi 2 septembre - Crise sanitaire : le festival des incohérences

* Jeudi 3 septembre - Plan de relance : 1,5 milliard d'euros pour les outre-mer

* Vendredi 4 septembre - NRL : qui veut gagner 100 millions d'euros payés par l'Etat ?

Covid-19 : décès d'un patient de 60 ans au CHU, le 4ème lié au virus

La préfecture et l'agence régionale de santé ont le regret d'annoncer un décès lié à la Covid-19 ce samedi 05 septembre 2020. Il s'agit d'un patient de plus de 60 ans, qui était hospitalisé au CHU et présentant plusieurs facteurs de sévérité. Les autorités présentent leurs sincères condoléances à sa famille. Par ailleurs, les autorités confirment 113 nouveaux cas de coronavirus enregistrés à La Réunion soit un total de 2.115 cas cumulés.

La maison d'Hemingway en Floride retombe sur ses pattes grâce à ses chats mutants

En mal de touristes internationaux à cause de la pandémie, la maison où a vécu l'écrivain américain Ernest Hemingway dans l'archipel des Keys en Floride a dû licencier la quasi totalité de ses employés. Mais ses chats à six doigts attirent encore les curieux locaux.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Retour du soleil sur toute l'île

Il fera beau ce dimanche matin avec un grand soleil sur l'ensemble de l'île. Les nuages vont se faire plus présents dans l'intérieur avec quelques pluies à prévoir dans les hauts de l'ouest. Une fois n'est pas coutume, le littoral bénéficiera d'éclaircies, sauf pour les plages de l'ouest. Qu'à cela ne tienne, Matante Rosina ira quand même pique-niquer à l'Hermitage. Mais à moins de 10 personnes bien sûr...