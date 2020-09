Publié il y a 39 minutes / Actualisé il y a 12 heures

Nous voilà au moins de septembre et quelques baleines peuvent encore être observées au large de la côte ouest. L'année dernière à la même époque, plus aucun spécimen n'était visible. Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, c'est ce que rappelle l'association Globice, qui retient de 2020 une faible quantité d'individus mais de beaux spectacles en mer. (Photos : Globice)

