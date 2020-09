L'Etablissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien informe des collectes mobiles de sang organisées du samedi 5 septembre au samedi 12 septembre 2020. Nous publions le communiqué avec tous les points de collecte ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La mobilisation doit se poursuivre sur la durée ; Les donneurs sont ainsi attendus dès à présent dans les nombreuses collectes mobiles et dans les maisons du don du territoire. Pour garantir le respect des mesures de distanciation, de sécurité et nous permettre de gérer le flux, les dons se font actuellement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à cette adresse

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92

Samedi 5 septembre 2020

EFS Saint-Denis, CHU Félix Guyon de 8h00 à 13h00

EFS Saint-Pierre, 58 rue Suffren de 8h00 à 13h00

Lundi 7 septembre 2020

Mairie annexe Saint-Gilles-les-Bains de 8h00 à 13h00

Mardi 8 septembre 2020

Salle des fêtes Mare à Jonc - Cilaos de 8h30 à 12h30

Mercredi 9 septembre 2020

CHOR Saint-Paul (Centre hospitalier ouest Réunion) de 10h00 à 16h00

Jeudi 10 septembre 2020

ASPTT Chaudron Sainte-Clotilde de 08h00 à 13h00

Mairie Petit-Île de 08h00 à 13h00

Vendredi 11 septembre 2020

Run Market Savanna Saint-Paul de 12h00 à 17h00

Paroisse Saint-Augustin Ravine des Cabris de 08h00 à 13h00

Samedi 12 septembre 2020

Run Market Savanna Saint-Paul de 09h00 à 14h00