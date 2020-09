On connaît tous Guillaume Hoarau le buteur, mais on connaît beaucoup moins Guillaume Hoarau le chanteur, même s'il a toujours avoué être un passionné de musique depuis des années. Le Saint-Louisien nous a offert récemment une jolie reprise en version créole de la chanson "Parce que c'est toi" d'Axelle Red, rebaptisée "Ryink po ou" pour l'occasion. (Photo : Facebook Guillaume Hoarau)

A la Lo derniè! " Ryink po ou " Ryink po zot! De l’originale " parce que c’est toi " de la merveilleuse Axelle Red. Toujours avec la team Nirina Rakotomavo Mathéo Techer Ludovic Hoarau Un grand merci à Monsieur (mi koné ou yèm pa mé bon..) , un grand respect surtout Alé gardé : https://www.facebook.com/lao.vanglao Publiée par Guillaume Hoarau sur Lundi 10 août 2020

Une chanson qui a l'air de faire l'unanimité : "Oté marmaye la nana in bonpeu talent!!" "buteur, chanteur après kosa na encore. Chapeau l'artiste" "merci pou out poézi, merci pou mon kreol" peut-on lire dans les commentaires sous la vidéo.

Un métissage de genre, entre chanson française et racines créoles, qui n'est pas un coup d'essai pour l'attaquant. Il y a quelques semaines, il avait proposé une autre reprise, d'Alain Bashung cette fois, où le grand classique "La nuit je mens" devient "Volèr l'amour".

Et en plus de faire franchir au ballon la ligne de but, lui s'affranchit des frontières, et nous fait voyager au Cap Vert en offrant une nouvelle version, en créole également, de "Sodade" chanson mythique de la grande Cesaria Evora. Une superbe version au piano et en duo avec Nirina Rakotomavo.

- Une deuxième vocation ? -

Mais il ne fait pas que des reprises (sans parler de ses reprises de volée), l'ex-international (5 sélections), écrit également des chansons originales. En créole d'abord, avec "Avan nous sava" qui voit la participation de plusieurs artistes : Samora, Kaf Malbar, Wizdom et DJMimi, mais aussi en français, avec "Paname", une chanson au rythme reggae menée par sa guitare, où il clame de sa belle voix son amour à la ville lumière et au club du Paris-Saint-Germain dont il a porté les couleurs pendant 5 ans (2008-2013).

Une reconversion toute trouvée pour le buteur péi de 36 ans ? Peut-être. Mais pas pour tout de suite. Le joueur finit son contrat avec les Young Boys de Berne, où il a passé 6 ans remplis de trophées, de distinctions, de coups d'éclat (on se souvient de son doublé face à la Juventus de Cristiano Ronaldo en coupe d'Europe en décembre 2018) et où il a gagné le coeur des supporters pour finir par faire partie des légendes du club Suisse. Il cherche désormais un nouveau challenge.

Et pourquoi pas un retour sur l'île ? Pour le football, c'est plus qu'improbable, mais pour la chanson ? Beaucoup de Réunionnais seraient sûrement heureux d'entendre sa voix sur ses terres natales.

