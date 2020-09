Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Jeudi 03 Septembre à 13H44

Les 19 et 20 septembre prochain marquent les Journées Européennes du Patrimoine et la Journée de l'architecture. A cette occasion, et pour fêter ses 50 ans d'existence, le Téat Plein Air de Saint-Gilles, en partenariat avec l'École d'architecture de La Réunion, organise des visites guidées le samedi 19 septembre 2020

